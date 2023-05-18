Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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