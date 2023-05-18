MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kısır bozulur mu, nasıl saklanmalı?

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ADANA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı (65), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Fenalaşan Atlı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ameliyata alınan Atlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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