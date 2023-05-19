Adana'da el bombası ve tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisten kaçarken tabanca ve el bombasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 17 Mayıs’ta uygulama yapan polisleri görüp kaçmaya çalışırken tabanca ve el bombasıyla yakalanan Yusuf K'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Yusuf K, ifadesinde, silah ve el bombasını başkalarıyla kavga eden kuzeni Cumali K'ye (28) götürmek istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine Cumali K. de gözaltına alındı. Cumali K'nin ifadesinde kuzeninin verdiği bilgileri doğruladığı iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 17 Mayıs'ta uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bulundukları yere yakın bir noktada duran taksiden inip kaçan yolcunun peşine düşmüştü.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlı cebindeki bir cismi yakındaki evin bahçesine atıp kaçmayı sürdürmüştü.

Havaya uyarı ateşi açan ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu zanlı Yusuf K'yi yakalamış, üzerinde ruhsatsız tabanca ile 39 mermi ele geçirmişti.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçarken binanın bahçesine attığı cismin de el bombası olduğu tespit edilmişti.





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