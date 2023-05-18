MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı'nın cenazesi Adana'da defnedildi

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ADANA (AA) - Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından, yaşamını yitirdiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Atlı'nın cenazesi, ilçedeki Hoşkadem Camisi avlusuna götürüldü.

Atlı'nın cenazesi, burada cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kozan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Atlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Adana Valisi Süleyman Elban, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP ve AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan Nihat Atlı, dün burada müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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