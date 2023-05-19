19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Hükümet Konağı'nın bahçesinde yapılan törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

- Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törenin ardından Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program organize edildi. Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Anamur ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Yeni Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı.

Öğrencilerin şiir okuyup, gösteri sunduğu programa Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel de katıldı.

Silifke'de Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Mustafa Kemal Atatürk konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere bisiklet hediye edildi.

Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programın devamında Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve vatandaşlar, kortej halinde Kültür Park'a yürüdü.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk sunuldu. İskenderun Limanı'nda da Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan ve Rauf Bey gemilerinde etkinlikler düzenlendi, spor dallarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Dörtyol ilçesinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu yapıldı. Numune Evler Mahallesi'ndeki çadır kentte de futbol, basketbol, masa tenisi, okçuluk ve koşu yarışmaları organize edildi.

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