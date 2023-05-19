Adana'da fener alayı düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu önünde toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki meşalelerle Atatürk Caddesi boyunca yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grubun yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı'nda tamamlandı.

Ardından meydanda sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Alanı dolduran müzikseverler şarkılarında Akbayram'a eşlik etti.

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