Adana'da baraj gölüne düşen kişi kayboldu

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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ADANA (AA) - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen kişi kayboldu.

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Batı Köprüsü'nden bir erkeğin suya düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı.

Havanın karanlık olması sebebiyle ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.



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