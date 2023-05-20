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Adana'da baraj gölüne düşen kişi kayboldu

AA

Adana'da baraj gölüne düşen kişi kayboldu

ADANA (AA) - Adana'da köprüden baraj gölüne düşen kişi kayboldu.

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Batı Köprüsü'nden bir erkeğin suya düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı.

Havanın karanlık olması sebebiyle ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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