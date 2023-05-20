Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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