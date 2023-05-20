Adana'da deprem nedeniyle ertelenen restoranın açılışı yapıldı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan ve ülke genelini etkileyen deprem nedeniyle açılışı ertelenen restoran törenle açıldı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde hizmete giren İtalyan mutfağının yer aldığı restoran, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen onlarca kişiye kucak açmıştı.

Açılış törenine AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve vatandaşlar katıldı.

İşletme sahibi Ahmet Eren Öztürk, restoranının 7 Şubat'ta açmak için hazırlıkları tamamladıklarını ancak depremden dolayı açılışı ertelediklerini söyledi.

Depremden sonra işletmelerini depremzedelere açtıklarını ve sıcak yemek ikramında bulunduklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda devlet millet iç içe olduk sıkı sıkıya sarıldık aradan geçen süre zarfında acılarımız hala dinmemiş olsa bile deprem günü açacağımız yerimizi 103 gün sonra halkımıza açtık. Şimdi ailemiz ve sevdiklerimizle daha da sıkı sıkıya sarılacağımız, her anın kıymetini daha da iyi anladık. bölgede başka örneği olmayan farklı bir konseptle dünya mutfağını Adana'ya getirdik. İşinde onlarca başarıya imza atmış profesyonel genç ekip arkadaşlarımızla adana ve komşu şehirlerimizde yaşayan herkese kapılarımızı bugün itibarıyla açıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.