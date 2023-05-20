Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Beşiktaş karşılaşması öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.