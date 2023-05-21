Adana'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Özdemir (42) idaresindeki 01 AJK 218 plakalı kamyon, Yassıçalı Mahallesi Kayhan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Özdemir'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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