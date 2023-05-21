GÜNCELLEME - Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem

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ADANA (AA) - Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." dedi.

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