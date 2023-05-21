Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, İlker Takpak, Candaş Elbil



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar

Goller: Dk. 19 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 45+4 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 23 Gedson Fernandes (Beşiktaş)







ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

7. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Akintola'nın vuruşunda top, savunmadan döndü.

8. dakikada Redmond ile paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

9. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, ayaklarıyla topu çıkardı.

17. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Cherif Ndiaye'den önce kalesinden çıkan Mert Günok, son anda yatarak topu kontrol etti.

19. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ev sahibi ekip, sağ taraftan kazandığı taç atışını hızlı kullandı. Colley'den seken top, ceza alanındaki Belhanda'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Gedson Fernandes'in ceza alanı dışından yerden sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.

43. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında kale sahası civarından Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top dışarı çıktı.

45+1. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Redmond'un kale sahası çizgisine doğru yaptığı ortada oluşan karambol sonrası savunma, topu kornere attı.



45+4. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in sağ kanatta uzak mesafeden ortasında topla buluşan Aboubakar'ın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1.



Maçın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

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