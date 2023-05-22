Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Andıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankı, yaklaşık 20 işçi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 5 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.​​​​​​​



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