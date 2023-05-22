Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Andıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankı, yaklaşık 20 işçi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 5 dekarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 ...
Durdurulan araçtan ruhsatsız 20 tabanca çıktı; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Durdurulan araçtan ruhsatsız 20 tabanca çıktı; 2 ...
Adana'da otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele ...
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa ...
Sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi öldü (2)
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi öldü (2)
Adana'da üvey babasını öldürdüğü iddia edilen sanık ve annesinin yargılandığı dava
YEREL HABERLER Adana'da üvey babasını öldürdüğü iddia edilen sanık ...
Sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi öldü
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi öldü
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından
Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde ...
Adana Demirspor - Beşiktaş: 1-4
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Beşiktaş: 1-4
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Adana'da sulama kanalına devrilen panelvandaki 3 kişi öldü
YEREL HABERLER Adana'da sulama kanalına devrilen panelvandaki 3 kişi ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
flaş
YEREL HABERLER flaş
flaş
YEREL HABERLER flaş
GÜNCELLEME - Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ...
Kamyon şarampole düştü; şoför direksiyon başında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kamyon şarampole düştü; şoför direksiyon başında ölü ...
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.