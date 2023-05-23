Adana'daki cinayet soruşturmasında tutuklu sayısı 2'ye çıktı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Haydaroğlu Mahallesi'ndeki hurma bahçesinde 15 Mayıs'ta beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'ın (35) cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Emniyetteki sorgusunda Baysal'ı kendisini hafif ticari aracının arka koltuğunu çalmakla suçladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen tutuklu şüpheli Hazar Ç'nin (23), savcılıktaki ifadesinde ise arkadaşı Sercan Ö'nün (39) cinayeti işlediğini iddia etti.

Ekipler, olay sırasında Hazar Ç. ile bir arada bulunduğu ileri sürülen firari Sercan Ö'yü de saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheli Sercan Ö'nün ise hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sercan Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Böylelikle, cinayet olayına ilişkin tutuklanan sayısı 2'ye yükseldi.

- Olayın geçmişi

Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir hurma bahçesinde 15 Mayıs'ta gezen vatandaşlar, yerde erkek cesediyle karşılaşmaları üzerine durumu polise bildirmişti.



Olay yerine giden ekipler, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirlediği Emrah Baysal'ın katilini yakalamak için çalışma başlatmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün en son görüştüğü Hazar Ç'yi (23) gözaltına almıştı.



Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Hazar Ç, polisteki sorgusunda Baysal'ı kendisini hafif ticari aracının arka koltuğunu çalmakla suçladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylemişti.



Olay sırasında Hazar Ç'nin yanında bulunduğu öne sürülen arkadaşı Sercan Ö'nün de yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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