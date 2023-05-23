Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde otomobilinde gece saatlerinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden G.K, "Uyuşturucu satışı yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırdığı G.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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