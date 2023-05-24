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Adana'da eşini tabancayla ağır yaralayan kişiye 20 yıla kadar hapis cezası istemi

AA

Adana'da eşini tabancayla ağır yaralayan kişiye 20 yıla kadar hapis cezası istemi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eşini tabancayla yaralayan kişi hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Akıncılar Mahallesi'nde 20 Ekim'de D.A'nın silahla yaralanmasıyla ilgili tutuklanan kocası A.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık A.A'nın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede olay günü A.A. ve eşinin evde telefon meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine hakaret ettikleri belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A'nın tabancayla eşi D.A'yı göğüs ve boyun bölgesinden ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığı ve yakalandığında suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın somut olaydaki kastının eşini öldürmeye yönelik olduğu aktarılarak, A.A'nın üzerine atılı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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