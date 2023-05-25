Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 5 kişinin merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Ekipler, şüpheliler Aykut K, Yasin A, Adem A, Soner K. ve Abdurrahman G'yi operasyonla yakaladı.

Operasyonda 300 gram esrar, 43 gram eroin, 37 uyuşturucu hap, 9,4 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aykut K, Yasin A. ve Adem A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.