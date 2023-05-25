Adana'da çantasında sahte parayla yakalanan sanığa 5 yıl hapis

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da yolcu otobüsünde çantasındaki sahte banknotla yakalanan sanığa "parada sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık N.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul'dan hareket eden bir yolcu otobüsünü Adana girişinde durdurduğunu, otobüsün bagajında arama yapan ekiplerin yolculardan N.E'nin çantasında 1482 adet 200 liralık ve 1202 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildiğini belirterek, sahte para miktarı nazara alınarak sanığın temel cezadan alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle "parada sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan N.E. suçlamaları kabul etmeyerek, "İstanbul'a ayakkabı satmak amacıyla gitmiştim. Burada bir cami bahçesinde çanta buldum. İçinde sahte para olduğunu bilmiyordum. Adana'ya gelirken çantayı da yanımda getirdim. Suçlamaları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "parada sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.