Adana'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte yaşam başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte yaşam başladı

AA

Adana'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte yaşam başladı

ADANA (AA) - KORAY KILIÇ - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kurulan, içerisinde duş, lavabo, mutfak, buzdolabı, ocak ve termosifon bulunan 514 konteynerde depremzedeler ağırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkık, ağır ve orta hasarlı evlerin bulunduğu kentte afetzedeler için barınma alanları oluşturma çalışmaları sürüyor.

AFAD koordinesinde Şambayadı Mahallesi'nde kurulan geçici konaklama merkezinde 514 konteyner bulunuyor. Altyapısı, elektrik ve sokak aydınlatma sistemleri ile küçük bir mahalle gibi yapılandırılan konteyner kentte afetzedelerin yemek, tuvalet, banyo ve çamaşır yıkama gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Sürekli sıcak su bulunan konteynerler, tuvalet, banyo, mutfak, oturma bölümü ve yatak odasından oluşuyor. Ortak alanlarda çamaşırhane, sosyal market, mescit ve park gibi bölümler de bulunuyor.

Konteyner kentte bazı kamu kurumları da depremzedelere yerinde hizmet sağlıyor.

- "Yerleşen sayısı 122'ye ulaştı"

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, depremlerde Adana'da 418 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kentte 13 binanın yıkıldığını ifade eden Elban, daha sonra da riskli olduğu belirlenen 23 binanın kontrollü yıkımının yapıldığını söyledi.

Elban, daha sonra yürütülen çalışmalarda yaklaşık 10 bin binanın hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bağımsız bölüm sayısının 60 bini geçmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gerek çadır, gerek yurtlarımız, gerekse diğer şekilde kendilerinin barınmasıyla ilgili çalışmaları yürüttük. Ağırlıklı olarak hasar görmeyen spor salonlarımızda, fuar merkezlerimizde, gençlik merkezlerimizde, düğün salonlarımızda kendilerini barındırdık. En nihayetinde şu anda iki noktaya toplanmış oldu. Birisi Kredi Yurtlar Kurumumuzda barındırıyoruz depremzedelerimizi, diğeri ise konteyner kentlerimiz."

- Talebe göre konteyner kent sayısı artırılacak

Vali Elban, Adana'da iki konteyner kent çalışması olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biri Şambayadı Mahallesi'ndeki konteyner kentimiz. Burası kamu hariç, 514 konteynerde aile barınacak şekilde tamamlandı. Altyapıları bitti, geçen haftadan itibaren de aile kabullerine başladık. Şu an yerleşen sayısı 122'ye ulaştı. Her geçen gün yeni hak sahipleri geliyor ve onları burada barındırmaya devam ediyoruz. Eğer burası beklediğimiz gibi gider ve dolarsa talep ve hak sahipliğiyle şartlar oluşursa Buruk Mahallesi'nde de 3 ayrı noktada yer ayarladık. Bir tanesinin altyapısını büyük ölçüde tamamladık. Eğer konteyner kent talebi devam ederse orada da yeni konteyner kent kurabileceğiz. Bu alanlarda da 3 bin konteyner kurabiliriz."

Yerleştirmede önceliğin binası yıkılmış ya da riskli olup kontrollü yıkılan ve ağır hasarlı binaların sahiplerinin olduğunu anlatan Elban, bunlar içerisinde de şehit ve gazi aileleri ile engellilerin önceliğinin bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
YEREL HABERLER Adana'da 143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat ...
Depremde hasar gören evlerini güçlendirmek için biriktirdikleri altınları çalındı
YEREL HABERLER Depremde hasar gören evlerini güçlendirmek için ...
Adana'da çantasında sahte parayla yakalanan sanığa 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da çantasında sahte parayla yakalanan sanığa 5 ...
`Sazan sarmalı´ şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER `Sazan sarmalı´ şüphelileri adliyede
Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
YEREL HABERLER Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık ...
Adana'da alacaklısını öldürüp, kaçtığı Şanlıurfa'da teslim oldu
YEREL HABERLER Adana'da alacaklısını öldürüp, kaçtığı Şanlıurfa'da ...
Adana´da `torbacı´ operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonu: 3 tutuklama
Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 23 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 23 yıla kadar ...
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi ...
Adana'da polisler depremzede çocuklarla futbol oynadı
YEREL HABERLER Adana'da polisler depremzede çocuklarla futbol oynadı
Adana'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi ...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da ziyaretlerde ...
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında soruları ...
'Tapulu malım' deyip sokağı kapattı
YEREL HABERLER 'Tapulu malım' deyip sokağı kapattı
Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı
YEREL HABERLER Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis ...
Gelen yabancı numaralı aramayı görünce eşini vuran sanığa 20 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Gelen yabancı numaralı aramayı görünce eşini vuran ...
Adana'da jandarmanın "huzur ve güven" uygulamasında 18 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da jandarmanın "huzur ve güven" uygulamasında ...
Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası attı; o anlar kamerada (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası ...
Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası attı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası ...
Kaymakamın koruması uzman çavuş, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaymakamın koruması uzman çavuş, kazada hayatını ...
Adana-Mersin tren seferleri yeniden başladı
YEREL HABERLER Adana-Mersin tren seferleri yeniden başladı
Adana'da "kafa atarak" bir kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da "kafa atarak" bir kişinin ölümüne neden olan ...
Adana'da eşini tabancayla ağır yaralayan kişiye 20 yıla kadar hapis cezası istemi
YEREL HABERLER Adana'da eşini tabancayla ağır yaralayan kişiye 20 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.