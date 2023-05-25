Adana'da 143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü

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ADANA (AA) - KORAY KILIÇ - Adana'da 143 yıl önce yapılan ve 1998 Ceyhan depremine kadar okul başta olmak üzere farklı kurumlarca kullanılan bina restore edilerek kültür sanat merkezi haline getirildi.

Tepebağ Mahallesi'nde doğu bölümü 1880, batı bölümü de 1914 yılında inşa edilen 1100 metrekare alana sahip 3 katlı bina, yıllar içerisinde farklı kurumlarca kullanıldı. Son olarak ortaokul binası olarak hizmet veren yapı, 1998 Ceyhan depreminin ardından boşaltıldı.

Atıl durumdaki tarihi bina, geçen yıl kültür ve sanat merkezi olarak kullanılması için Adana Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edildi.

Restorasyon çalışmalarının ardından binanın doğu bölümünde dokuma, ahşap oyma, moda sanat tasarımı, el sanatları ve nakış atölyeleri ile kütüphane oluşturuldu. Diğer bölümleri de sergi salonu, satış mağazası ile yöresel lezzetlerin sunulduğu alan olarak düzenlendi.

Tarihi yapı Adana Olgunlaşma Enstitüsüne ait Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

- "Enstitülerimizi tarihi dokusu olan binalarda açmaya çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, faaliyete başlayan merkezi ziyaretinde AA muhabirine, çalışmaları yerinde görmek adına kente geldiğini söyledi.

Olgunlaşma enstitülerinin geçmişten geleceğe köprü vazifesinde olduğunu anlatan Şensoy, şöyle devam etti:

"Tepebağ Höyüğü, tarihi dokusu açısından aslında olgunlaşma enstitüsünün amacına uygun olarak seçilmiş bir yer. Burası hemen hemen en büyük olgunlaşma enstitülerimizden biri ve yeni baştan modernize oldu. Daha da ilerleyecektir. Bakanlık olarak biz buralara yatırım yapıyoruz. Çünkü buralar tarihi mirasımızın, dokumuzun yaşatıldığı yerler. Çok da güzel olmuş. Burada çok güzel çalışmalara imza atılacağına inanıyorum."

Şensoy, son yıllarda olgunlaşma enstitülerinin bulunduğu tesislerde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Enstitüleri tarihi dokusu olan binalarda açmaya çalıştıklarını aktaran Şensoy, şöyle konuştu:

"Yeni yaptığımız tüm olgunlaşmalarda fiziki mekanları daha güncel hale getiriyor, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin desteğiyle olgunlaşma enstitüleri tekrar canlandı ve gerçekten çok güzel projelere imza atmaya başladılar. 29 ilde 30 olgunlaşma enstitümüz var. Bunların hemen hemen hepsinin restorasyonu gerçekleştirildi. Biz inanıyoruz ki olgunlaşma enstitüleri, vatandaşlarımızın gelip yeni meslekler öğreneceği, kendilerini geliştirerek yeni ürünler ortaya koyacakları merkezler olacak."

Şensoy, olgunlaşma enstitülerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek üzere de hizmet verdiğini dile getirdi.

Bakanlık olarak sadece öğretim çağındaki çocuklara değil, toplumun her kesimi için önemli çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken Şensoy, yaptıkları faaliyetlere büyük katılım olduğunu söyledi.

Şensoy, hizmete açılan Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür ve Sanat Merkezi'nde güzel çalışmalara imza atılacağını vurgulayarak herkesin buraya gelmesini istedi.

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