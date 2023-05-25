Adana'da kamyon yüklü çekici köprüye sıkıştı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyon taşıyan çekici, altından geçtiği sırada köprüye sıkıştı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde Ümit Kalander yönetimindeki 01 AAG 596 plakalı çekici, taşıdığı 01 AOB 004 plakalı kamyonla altından geçtiği otoyol köprüsüne takıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Köprüye sıkışan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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