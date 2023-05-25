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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kamyon yüklü çekici köprüye sıkıştı

AA

Adana'da kamyon yüklü çekici köprüye sıkıştı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyon taşıyan çekici, altından geçtiği sırada köprüye sıkıştı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde Ümit Kalander yönetimindeki 01 AAG 596 plakalı çekici, taşıdığı 01 AOB 004 plakalı kamyonla altından geçtiği otoyol köprüsüne takıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Köprüye sıkışan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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