Adana'da minibüsünde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüsünde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 29 bin 140 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde gece minibüsünde defter arasına sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak M.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden M.T, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliye ve beraat istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 29 bin 140 lira adli para cezasına çarptırdığı M.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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