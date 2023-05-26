Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin merkez Seyhan ilçesindeki Akkapı, Fevzipaşa ve Tellidere mahalleleri ile Sarıçam ilçesindeki Osman Gazi Mahallesi'nde sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Ekipler, şüpheliler Mehmet Salih T, Faruk D, Oğuz Kaan G, Hamza Y. ve Yılmaz T'yi operasyonla yakaladı.

Operasyonda, 41 pakette 783 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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