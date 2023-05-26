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Adana'da bacanağını öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezası

AA

Adana'da bacanağını öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aralarında çıkan kavgada bacanağını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilen tutuklu sanığın cezası, yeniden yargılandığı dava da haksız tahrik indirimi uygulanmayarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çevrildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S.T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık M.S.T. ile bacanağı İ.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu, olay günü maktul İ.A'nın bacanağı M.S.T'nin Narlıca Mahallesi'ndeki evine gittiğini, bir süre sonra aralarında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan İ.A'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ve yaralanan M.S.T'nin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Savcı, dosyadaki mevcut delil durumu, tanık beyanları ve olay yeri inceleme tutanağı dikkate alınarak sanık M.S.T'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.S.T. pişman olduğunu belirterek, "Önceki celselerde yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ediyorum. Hakkımda haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istiyorum. Ben o gün yaşanan olayda bıçakla yaralandım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, daha önce "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapse çarptırdığı sanık M.S.T'nin cezasını, sabıkalı geçmişi ve suç işlemeye meyilli kişiliği de dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çevirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Davanın geçmişi

6 Mayıs 2021'de Narlıca Mahallesi'ndeki evine gittiği bacanağı M.S.T. ile aralarında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan İ.A, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kavga sırasında yaralanan M.S.T. de hastaneye kaldırılmıştı.

Tutuklanan M.S.T. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı. Sanık M.S.T. 12 Mayıs 2022'de görülen karar duruşmasında Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi somut olayda maktul İ.A'dan kaynaklı haksız bir söz ve davranış bulunmadığı halde, karar duruşmasında sanık hakkında "haksız tahrik indirimi" uygulanmasının eksik ceza tayinine sebebiyet verdiği gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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