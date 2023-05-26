Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve kod isim kullandığı belirlenen S.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık S.Y, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ve kod isim kullanmadığını ileri sürdü.



Suçlamaları kabul etmediğini belirten S.Y, "Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmedim. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliye ve beraat istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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