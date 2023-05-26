Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "lojistik sorumlusu"na 15 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde lojistik sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu iddiasıyla 18 Ocak'ta tutuklanan Suriyeli M.K.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın örgütün lojistik sorumluluğunu yürüttüğü, kentte örgüte eleman temin ettiği ve haklarında DEAŞ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu aktarıldı.

Sanığın Suriye'deki bir örgüt mensubu ile cep telefonu üzerinden içinde örgütsel malzeme bulunan bir valizi geçirmek için yazışmalar yaptığı ve Suriye'den Türkiye'ye eylem yapmak amacıyla gelmek isteyen örgüt mensuplarına yardım ettiği iddianamede yer aldı.

İddianamede sanığın, WhatsApp profil fotoğrafına deşifre olmamak için kadın fotoğrafı koyduğu ve sosyal medya hesabı üzerinden de örgütün silahlı eylemlerine ilişkin videolar izlediği, propaganda yaptığı anlatıldı.

Cep telefonunda DEAŞ mensuplarına ait fotoğraflar, örgütsel içerikli yazışmalar bulunduğu, kod isim kullandığı ve DEAŞ'ın lojistik sorumlusu olduğu da dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.K.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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