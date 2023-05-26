Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

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ADANA (AA) - Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.K, maktul Uğur Uca ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ve olaydan ötürü pişman olduğunu söyledi.

Olay günü yemek yedikten sonra tesadüfen maktule ait iş yerinin önünde durduğunu belirten M.K, "Benim dikkatimi maktulün yanmış vaziyette olan iş yeri çekti. Dışarıda 4 yanmış motosiklet duruyordu. Motosikletin birinin tekerine dokununca karşıda arkadaşları ile bekleyen iş yeri sahibi maktul Uğur Uca bana küfretti. Hatta 'silahım nerde' diyerek bağırdı. Daha sonra eline aldığı demir çubukla üzerime doğru koştu. Bana saldırdı, ben yere düştüm. Uğur Uca arkadaşları ile beni darbetmeye devam ettiler. Sonrasında cebimde bulunan bıçağı rastgele salladım. Bıçağın maktule denk geldiğini fark etmedim. Kimseyi öldürmek amacım yoktu. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Görgü tanığı olarak beyanı alınan polis memuru A.D. de olay günü motosikletli polis timler amirliği hizmet binasının kamelyasında oturduğunu ve bağrışma sesleri duyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sanığın olay günü 7-8 kişilik bir grup tarafından yerde darbedildiğini gördük. Amirimiz grup dağılmayınca biber gazı sıktı. Ortama kargaşa hakimdi. Ben arkamı döndüğümde sanığın arka cebinden bir şey çıkartıp maktule doğru yürüdüğünü birbirlerine sarıldıklarını ve sanığın maktulün bacaklarına doğru can havliyle bıçak salladığını gördüm. Sanık yerden kalktıktan sonra maktule doğru bıçak salladı."

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, bu celseye katılmayan tanıkların gelecek duruşma dinlenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda, 3 Aralık 2022'de gece saatlerinde kutlama için ateşlenen meşalenin yangına neden olduğu öne sürülmüştü.

Restoranda başlayan yangın, daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçramıştı. Yangında, Uğur Uca'ya ait bayideki motosikletlerin tamamı kullanılamaz hale gelmişti. Uca, geçen yıl 6 Aralık'ta yanan iş yerinin önünde bulunduğu sırada içerdeki motosikletlere dokunan M.K'yi, incelemenin sürdüğünü belirterek dokunmaması konusunda uyarmış bu nedenle ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edilmişti.

Kavgada bıçaklanan Uca, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan M.K. tutuklanmıştı.

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