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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çelik, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Kozan Ticaret Odasını ziyaret etti.

Oda üyeleriyle bir araya gelen Çelik, daha sonra Kozan ve Sarıçam ilçelerinde düzenlenen açık hava toplantılarında vatandaşlara hitap etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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