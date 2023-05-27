Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında oturan İ.D'nin (23) yanına iki kişi gelerek tabancayla ateş açtı.

Şüpheliler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Yaralanan İ.D, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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