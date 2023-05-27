AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da "Genç Festival" etkinliğinde konuştu:

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gençlere dağı, ideolojik kamplaşmaları, kavgayı adres gösterenlere hiçbir zaman prim vermeyeceğiz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'a mührümüzü vuruyoruz, imzamızı atıyoruz, desteğimizi veriyoruz. Gençliğin Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber selamlıyoruz." dedi.



Çelik, AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanlığınca Sarıçam ilçesinde düzenlenen "Genç Festival" etkinliğine katıldı. Gençlerle badminton, langırt ve masa tenisi oynayan Çelik, konser sırasında da bateri çaldı.

Programda konuşan Çelik, AK Parti teşkilatlarındaki gençlerin gerektiği zaman nasıl eğlendiğini gösterdiğini söyledi.

Muhalefeti eleştiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftalardır propaganda yapıyorlar. 'Gençler bizi dinleyin. Şöyledir, böyledir' diye. Söylediklerinin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Sürekli olarak bunlar ve çeşitli sözcüleri çıktılar, konuştular. 'Türkiye'de Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirse gençlere konser bile yapılmaz' diye. Bütün hayatı kendilerinden ibaret zannediyorlar. Halbuki bizim arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin hiç parti ayrımı gözetmeksizin genç kardeşlerimizle nasıl bir araya geldiğini, yeri geldiğinde çalıştığını, okuduğunu, eğlendiğini bilmiyorlar. Yarın hep beraber Türkiye Yüzyılı şarkısı söyleyeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ondan sonra da eğlencemize çomak sokmak isteyenlere, keyfimizi kaçırmak isteyenlere bir daha inşallah asla müsaade etmeyeceğiz."

- "Gençler için en büyük şölenlerin yapıldığı dönem bizim dönemlerimiz oldu"

Hangi partiye oy verirse versin bütün gençleri kucakladıklarını belirten Çelik, "Türkiye'de gençler için en büyük özgürlüklerin, kardeşlik ortamlarının, şölenlerin yapıldığı dönem bizim dönemlerimiz oldu. Hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, ötekileştirilmediği, herkesin özgür bir biçimde fikrini ifade edebildiği... Ama bunlar, gençler için dağı adres gösterenlere, gençler için okumayı, iyi bir geleceğe sahip olmayı, daha iyi bir Türkiye'de yaşamayı değil de birtakım ideolojik grupların fanatizmini adres gösterenlere şirinlik yapmak için 14 Mayıs'a kadar söylemedikleri yalan kalmadı." diye konuştu.

Çelik, gençlerin 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında, kendi yüzyıllarını oluşturmak üzere kenetlendiğini belirtti.

Okulların, üniversitelerin, şölenlerin, spor salonlarının, gençlik ve sanat merkezlerinin gençler için yapıldığını aktaran Çelik, "Buralara gelen kardeşlerimize kimlik sorulmaz. Kimliğinin, aidiyetinin ne olduğu, hangi partiden olduğu sorulmaz. Hep beraber ortak duyguyu, kardeşliği, gençliğin cıvıltısını, umudunu paylaşarak, bu geleceğe yürüme irademizi inşallah daha güçlü şekilde ortaya koyacağız. Yarın eminim gençler sandıklara çok güçlü bir mühür vuracaklar, imza atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aramıza fitne sokmak isteyenlere hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz"

İnsanlar arasında ayrım yapmadıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Burası kardeşlik, birlik sofrasıdır. Aramıza fitne sokmak, bizi ayrıştırmak isteyenlere hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Böyle kol kola konserlerle, şölenlerle, şarkılar, türküler söyleyerek, eğlenerek, bici bici yiyerek, şalgam içerek yola devam edeceğiz. Onun için yarın sandıklara son imzayı atmadan önce burada böyle sizle güzel bir buluşma yapmamızdan dolayı çok memnun oldum. İnşallah buradan çıkınca da büyüklerinizi, arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi arayın. Artık partiler arası yarış 14 Mayıs'ta sona erdi. 'Artık Türkiye'de gençler için daha çok kültür, spor merkezi, çok daha iyi okullar, daha çok sanat merkezi istiyoruz' diyorsak Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Gençlere dağı, ideolojik kamplaşmaları, kavgayı adres gösterenlere hiçbir zaman prim vermeyeceğiz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'a mührümüzü vuruyoruz, imzamızı atıyoruz, desteğimizi veriyoruz. Gençliğin Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber selamlıyoruz."

Çelik, daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen Sandık Görevlileri Toplantısı'na katıldı.

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