Adana, Mersin ve Osmaniye valileri oylarını kullandı

ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye valileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullandı.

Adana Valisi Süleyman Elban, oy kullanacağı Seyhan ilçesindeki Gazi Ortaokulu'na eşi İrem Beyza Elban ile geldi.

Elban ve eşi, 1009 numaralı sandıkta oy kullandı.

Vali Elban, oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, her Türk vatandaşı gibi kendilerinin de görevlerini yaparak oylarını kullandıklarını belirtti.

Kentte seçimler için gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Elban, "İlimizdeki tüm sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sorunsuz başladı. Şu ana kadar ne bir asayiş ne de bir seçim suçuyla ilgili problem veya herhangi bir olay intikal etmedi. Vatandaşımız huzur içerisinde oyunu kullanıyor. Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- Mersin

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Gazipaşa Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta oy verdi.

Görevlilere kolaylık dileyen Vali Pehlivan, seçimin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Pehlivan, oy verme işleminin kent genelinde sorunsuz başladığını belirterek, "Seçimlerin huzur ve güvenlik içerisinde geçmesi için ilimizde her türlü tedbir alınmıştır. Bugün itibarıyla ilimiz genelinde 4 bin 152 sandıkta vatandaşımız oylarını kullanıyor. Sandık belgelerinin, yol güvenliklerinin sağlanmasına yönelik yaklaşık 9 bin güvenlik personelimiz görev yapıyor. 112 Acil Çağrı merkezimiz ve diğer ilgili kurumlarımız görevinin başında." ifadelerini kullandı.

- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Dede Korkut İlkokulu'ndaki 1132 numaralı sandıkta oy verdi.

Vali Yılmaz, seçimin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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