Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, oyunu kullandı

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu verdi.

​​​​​​​Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile gittiği Anadolu Efes İlkokulu'nda vatandaşlarla sohbet etti, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Oyunu 2367 numaralı sandıkta kullanan Kocaispir, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.



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