Adana'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bülent Kafadar (53) yönetimindeki 01 HT 115 plakalı otomobil, Akkaya Mahallesi’nde Fatih Bozkurt idaresindeki 01 BF 936 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.