Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis

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ADANA (AA) - Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık A.E.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki İşitme Engelliler Ortaokulu çevresinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu R.K. ve M.A'ya satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın benzer suçlardan sabıkası olmasının da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden A.E.Ö, "Uyuşturucuyu kendim kullanıyorum, kimseye satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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