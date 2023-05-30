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Adana'da korsan gösterileri organize eden 3 sanığa 33'er yıla kadar hapis istemi

AA

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan göstericileri organize ettikleri ve yönlendirdikleri öne sürülen tutuklu 3 sanık hakkında 33'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'da korsan gösterileri organize eden 3 sanığa 33'er yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan göstericileri organize ettikleri ve yönlendirdikleri öne sürülen tutuklu 3 sanık hakkında 33'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 11 Mart 2022'de tutuklanan E.Ş, A.Ç. ve A.A.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı sonrası merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle lastik yakarak trafiğe kapattığı, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları belirtildi.

E.Ş, A.Ç. ve A.A.M'nin kentte korsan göstericilerin eylemlerini organize edip yönlendirdiği, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attıkları, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne taşla veya kimliğini gizlemek amacıyla yüzlerini bir bez parçasıyla örterek katıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların, örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladığına ve kod isim kullandıklarına işaret edildi.

İddianamede, sanıkların bu nedenlerle "silahlı terör örgütüne üye olma"dan 15 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma"dan 6 yıla, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 8 yıla, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan da 4 yıla kadar olmak üzere 33'er yıla kadar hapsi istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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