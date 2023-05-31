Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 24 zanlıdan 1'i tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da 59 milyon 49 bin 300 makaron ile bir miktar sigara ve tütünün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler aramalarda 2 milyon 559 bin 300'ü doldurulmuş 59 milyon 49 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı), 7 bin 540 paket sigara ile 2 bin 140 kilogram tütün ele geçirdi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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