Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi

AA

Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi

ADANA (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarınca 8 yıl önce bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın adı, Adana'daki kızının talebi üzerine zırhlı araca verildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2015 yılında Şırnak'ta uygulama noktasında terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan polis memurlarından Altmış'ın ailesini ziyareti sırasında kızı Zeynep, babasının isminin bir emniyet aracının üzerine yazılmasını istedi.

Şehidin kızının talebi üzerine İnci'nin talimatıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde kullanılan "Ural" model zırhlı aracın üzerine "Şehit Şahin Altmış" yazısı yazıldı.

Zırhlı araç, siren çalarak Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla şehidin ailesinin oturduğu Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartmanın önüne getirildi.

Balkona çıkarak aracı karşılayan şehidin eşi Özlem ile çocukları 21 yaşındaki Zeynep ve 17 yaşındaki Ali Enes aşağı inip aracı inceledi. Şehidin çocukları daha sonra araçla bir süre gezdi.

- "Benim için çok duygulandırıcı oldu"

Zeynep Altmış, gazetecilere, babası şehit olduktan sonra bir polis aracına babasının isminin verilmesini çok istediğini söyledi.

Emniyet Müdürü İnci'nin isteğini kırmadığını anlatan Altmış, "Babam şehit olduğunda bu evden 'babam gitti bir daha gelmeyecek' diyerek çıkmıştım. Ancak kapımıza onun adının yazılı olduğu zırhlı araç geldi. Bu da bizim için büyük bir gurur, bir onur. Babam eve gelmese de onun aracının gelmesi, bir yerde göreve devam ediyor olması benim için çok duygulandırıcı oldu." diye konuştu.

- "Üzüntümüz çok ama tesellimiz büyük"

Özlem Altmış da eşinin ikinci doğu görevi için gittiği Şırnak'ta daha önce iki kez uğradığı saldırılardan kurtulduğunu, üçüncü saldırıda şehit olduğunu söyledi.

Eşinin memleketleri Malatya'da Polis Şehitliği'nde defnedildiğini anlatan Özlem Altmış, şöyle devam etti:

"Eşimle, Malatya'da şehitliği gezerken bana şakayla karışık 'Bir gün beni de buraya getirirsin, beni de burada ziyaret edersin' demişti. Çok kızmış, üzülmüştüm. Ama bilemedim ki gerçekmiş söyledikleri. Onunla gurur duyuyorum. Üzüntümüz çok ama tesellimiz büyük. Vatan için şehit oldu. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Vatan sağ olsun. Yazıyı görünce hem gurur hem hüzün vardı. Ben Şırnak'tan onun gelmesini bekliyordum, nasip olmadı. Ama böyle bir şekilde gururu da bize yaşattığı için Allah eşimden binlerce kez razı olsun."

Altmış, eşinin isminin zırhlı araca verilmesinde Adana Emniyet Müdürü İnci ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

13 Eylül 2015'de Şırnak-Uludere karayolunun 2. kilometresinde uygulama yapan polis ekibine terör örgütü PKK mensuplarının bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memurları Şahin Altmış ile Soner Yıldırım şehit düşmüş, 5 polis memuru da yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 24 zanlıdan 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 24 ...
Adana'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER Adana'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu ...
Adana'da "Depremzedelere Yardım ve Dayanışma Derneği" kuruldu
YEREL HABERLER Adana'da "Depremzedelere Yardım ve Dayanışma Derneği" ...
Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 9 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da bisikletle uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana'da korsan gösterileri organize eden 3 sanığa 33'er yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da korsan gösterileri organize eden 3 sanığa ...
Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia ...
Adana'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 2'sine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.