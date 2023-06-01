Kozan'da "İlkokullar Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde "İlkokullar Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Kaymakamlık, Kozan Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada 160 sporcuyla 12 takım ter döktü.

Final maçında 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu'nu 11-4 yenen Atatürk İlkokulu turnuvanın şampiyonu oldu.

Şampiyon olan okula kupasını, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü verdi.



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