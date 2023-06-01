Saimbeyli Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Kaymakam Kadri Erdoğan Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünler sergilendi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, sergide çok güzel eserlerin olduğunu söyledi.

HEM Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdoğan da sergide emeği geçenlere ve ziyaretçilere teşekkür etti.



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