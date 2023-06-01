Çukurova'da buğday hasadı başladı

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ADANA (AA) - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Çukurova'da buğday hasat ediliyor.

Kozan ilçesine bağlı Bulduklu Mahallesi'nde, üretici Erkan Kara'ya ait tarlada ürün toplandı.

Kara, bu yılın ilk hasadını yaptıklarını, kurak geçen kış nedeniyle verimin düşük olduğunu belirtti.

Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu da Çukurova'da hasat sezonunun başladığını ve çiftçilerin buğdayın taban fiyatının açıklanmasını beklediğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kozan'da bu yıl 93 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.

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