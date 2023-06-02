Adana'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte spor gösterileri yapıldı.

Okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının takdim edildiği etkinlikte, Kozan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödül verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin değişimi, gelişimi ve sürdürülebilirliği temsil ettiğini söyledi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan ile kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.