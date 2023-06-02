Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Samanta Fabris'i kadrosuna kattı

5 ayda 50 bin turist ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, pasör çaprazı Samanta Fabris'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen 32 yaşında ve 1,89 metre boyundaki Samanta Fabris'i kadrosuna kattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.