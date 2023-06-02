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ADANA (AA) - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Tarihi Kozan Kalesi'nden yapılan 7 pare top atışıyla başlayan etkinlikler kapsamında ilçenin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı.

Hoşkadem Camisi önünde Kurtuluş Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Öğrencilerin gösteriler sunmasının ardından katılımcılar, Kozan, Feke, Saimbeyli ve yöredeki Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Şehit Kaymakam Saim Bey'in mezarını ve şehitliği ziyaret etti.

Törene, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.



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