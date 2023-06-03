Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Gergana Dimitrova'yı kadrosuna kattı

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Bulgar smaçör Gergana Dimitrova'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi geçen sezon Romanya Ligi takımlarından CSM Volei Alba-Blaj forması giyen, Bulgaristan Milli Takımı'nın 28 yaşındaki smaçörü Gergana Dimitrova'yı kadrosuna kattı.

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