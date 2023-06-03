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ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası başladı.

Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen turnuvaya 11 ülke ve 41 ilden 280 sporcu katılıyor.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada futbol, voleybol, kürek, tenis gibi branşlarda uluslararası sporcular yetiştiren Adana'da böyle bir turnuvanın düzenlenmesinin çok yerinde olduğunu söyledi.

Hangi yaşta olursa olsun sporun teşvik edilmesi gerektiğini aktaran Yiğit, "Veteranlık anladığım kadarıyla gittikçe yaygınlaşıyor. Çünkü insanlar hareketli yaşam, iyi, sağlıklı ve uzun yaşamak istiyor. Bunun yolu da spordan geçiyor." dedi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling de turnuva ortamının çok güzel olduğunu belirterek, Adana'ya tekrar gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Turnuvada forma giyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, aynı zamanda federasyon başkan danışmanı olduğunu, profesyonel olarak da ligde mücadele ettiğini anlattı.

Kendisinin de veteran bir sporcu olduğunu aktaran Tüfekci, "Burada da amacımız öncelikle gruptan çıkmak, sonra da çekilen kuraya göre gidebildiğimiz kadar gitmek." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekci, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ile Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ve veteran masa tenisi sporcusu Pia Toelhoj çiftler gösteri maçı yaptı.

38 masada 55 hakemin görev aldığı turnuva yarın sona erecek.

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