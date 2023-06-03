Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Cokçalış, Barrios, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Gulbrandsen

Medipol Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Wu, Ahmed Touba, Caner Erkin, Berkay Özcan, Berkay Aydoğmuş, Keny, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Figueiredo

Goller: Dk. 8 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 10 Keny, Dk. 26 Figueiredo (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 32 Rodrigues (Adana Demirspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısını misafir takım 2-1 önde tamamlandı.

8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Stamboul, ön direkte yakınında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

10. dakika Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisi önünde yatarak kafa vuran Keny, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

14. dakikada orta alandan gelen pası kontrol eden Keny'nin ceza sahası yayı solundan sert şutunda kaleci Ertaç Özbir uzanarak topu kornere çeldi.

24 dakikada Deniz Türüç'ün kendi yarı sahasından derinlemesine pasında topla buluşan Figueiredo, kaleci Ertaç Özbir'in kalesinden açılmasını fırsat bilerek ceza sahası önünden yaptığı aşırtma vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Stambouli'nin geri pasında araya girerek topa hakim olan Figueiredo'nun ceza sahası içinde sol çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2



42. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutunda kaleci Deniz Dilmen topu çeldi.

Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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