Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Cokçalış (Dk. 77 Manev), Barrios (Dk. 87 Yıldırım Mert Çetin), Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye (Dk. 87 Gökhan İnler), Yusuf Sarı, Akintola (Dk. 77 Emre Akbaba), Belhanda, Gulbrandsen (Dk. 62 Cherif Ndiaye)

Medipol Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı (Dk. 56 Lucas Lima), Wu (Dk. 67 Duarte), Ahmed Touba, Caner Erkin, Berkay Özcan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 56 Biglia), Keny, Deniz Türüç, Serdar Gürler (Dk. 90+3 Batuhan Çelik), Figueiredo (Dk. 56 Adnan Januzaj)

Goller: Dk. 8 Stambouli, Dk. 48 Barrios (Adana Demirspor), Dk. 10 ve 86 Keny, Dk. 26 Figueiredo (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 32 Rodrigues (Adana Demirspor), Dk. 79 Adnan Januzaj (Medipol Başakşehir)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

48. dakikada sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe atışında Barrios'un kafa vuruşunda kaleci Deniz Dilmen topu kornere çeldi.

48. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan köşe atışında topu alan Rodrigues'in sol kanattan yaptığı ortada Barrios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-2

60. dakikada Gulbrandsen'nin şutunda kaleci deniz Dilmen'den geri dönen topa müdahale etmek isteyen Belhanda'nın, Ahmed Touba'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Ertaç Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

61. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşunda sağ tarafa yatan kaleci Deniz Dilmen topu çeldi. Dönen topa Belhanda'nın kafa vuruşunda kaleci Deniz Dilmen topu kornere çeldi.

64. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası açığında yükselen Barrios'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

68. dakikada Caner Erkin'ın sol kanattan altıpasa gönderdiği top savunmadan sekti. Arka direkte Serdar Gürler'in kafasıyla dokunduğu top dışarı çıktı.

70. dakikada Berkay Özcan'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Duarte'nin vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu çeldi.

80. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Emre Akbaba kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya kaldı. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Deniz Dilmen topu çelmeyi başardı.

86. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Caner Erkin'in sol kanattan ortasında ön direkte Keny topa dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3

Medipol Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı.









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