Adana Demirspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Kendimiz ve taraftarlarımız için de bir galibiyet almak istiyorduk ama başaramadık. O yüzden üzgünüz." dedi.

Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların maç öncesi kendisine gösterdikleri sevgi gösterisi ve pankartlar nedeniyle teşekkür etti.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Çünkü bugüne kadar getirdiğimiz sezonun aslında kendi evimizde iyi bir kapanışını yapmak istedik. Gerçekten futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar kovaladılar. Çok fazlasıyla pozisyona girdik ama tamamlayamadık ve gollerimizi atamadık. İlk yarının sonlarına doğru golleri kaçırmaya başladık, ikinci yarıda da aynı şekilde devam etti. Tabii ki de böyle kaliteli kadrolara karşı oynadığınızda da biliyorsunuz, futbol bir ders oyunu. Bugün de aslında bildiğimiz bir dersin tekrarını seyrettik. Kendimiz ve taraftarlarımız için de bir galibiyet almak istiyorduk ama başaramadık. O yüzden üzgünüz."







- Medipol Başakşehir cephesi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, iki takım oyuncularını da tebrik etti.

Seyirciler için çok keyifli bir maç oynandığını ifade eden Belözoğlu, şunları dile getirdi:

"İlk yarıda bizim çok rahat farkı yakalayabileceğimiz bir oyun vardı. İkinci yarıda oyunun sıkıştığı anlarda bence 3-4 tane çok net Adana Demirspor'un girdiği ve bizi Deniz'in gerçekten koruduğu bir dönemi var maçın. İki takım da iyi takımlar, ligin önemli takımları. Rakibimizin mevcut kadrosu bence çok güçlü bir kadro. Başlarında bence çok değerli iyi bir hocaları var."

Belözoğlu, Wu ile beraber 3 genç oyuncuyu oynatma isteğinde olduğunu, bugün onların da bunun karşılığını verdiğini belirtti.

Bu futbolcuların başarılarıyla kendilerini mutlu edeceğini umduğunu ifade eden Belözoğlu "Bence Türk futboluna önemli iki tane Türk oyuncu kazandıracağız gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Aynı şekilde Çin'den transfer ettiğimiz Wu'nun da bugünkü performansı bence gayet iyiydi. " dedi.





























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