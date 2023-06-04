Adana'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 2 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan dolayı yol kenarından bulunan bir restoranın bahçesi zarar gördü.

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